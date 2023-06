Besondere Art Nouveau-Ausstellung im Brüsseler BELvue-Museum

Brüssel spielte in der Entstehung und Entwicklung des Kunststils Art Nouveau eine bedeutende Rolle und in diesem Jahr wird diese Stilrichtung in der belgischen Hauptstadt ausgiebig gefeiert. „Art Nouveau Brussels 2023“ bzw. „ART NOUVEAU. Außergewöhnliche Objekte mit einer besonderen Geschichte“ sprechen bei weitem nicht nur ein Fachpublikum an, sondern bieten allen Interessierten einen Einblick in diese kreative, verspielte, zierliche und bewegende Stilrichtung, die eigentlich ein für Belgien besonders wichtiges Gesamtkunstwerk darstellt.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)