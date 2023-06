Brüssel prüft diagonale Zebrastreifen an großen Kreuzungen

Fußgänger würden in der Mobilitätspolitik der Hauptstadt-Region „Toppriorität“ genießen, so Van den Brandt. Verkehrsstatistiken würden belegen, dass das zu Fuß gehen bei innerstädtischen Ortsveränderungen immer wichtiger werde.

Doch zum Anlegen von diagonalen Zebrastreifen muss ein entsprechendes Gesetz angepasst werden, denn ein Königlicher Beschluss besagt, dass in Belgien ein Zebrastreifen quer zur Fahrbahn bzw. zur Straßenrichtung angelegt sein muss. Hier muss also die föderale Ebene mitspielen, was einige Zeit dauern kann.

„Wenn einer solchen Anpassung von der föderalen Ebene zugestimmt wird, dann wird ‚Brüssel Mobil‘ eine Studie lancieren, um lokale oder regionale Kreuzungen zu identifizieren, wo es möglich ist, mit dem Ziel von diagonalen Zebrastreifen einen Test durchführen zu können,“ so Mobilitätsministerin, die hinzufügt, dass man gleichzeitig eine Informationskampagne durchführen müsse, damit diese Test sicher verlaufen könnten.