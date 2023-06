Das Königliche Wetteramt in Ukkel registriert 30 Tage ohne Regen

Der Rekord für eine regenlose Zeit, den das Wetteramt KMI bisher aufgezeichnet hat, stammt aus dem Jahr 2007, als in der Referenz-Wetterstation an 36 Tagen kein Niederschlag festgestellt wurde. Dies war der Fall im Zeitraum 31. März bis 5. Mai 2007.

Die aktuelle Feststellung ist allerdings die bisher zweitlängste Trockenperiode seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Belgien am KMI-Standort in Ukkel.

Ob der Rekord gebrochen werden kann, steht aber noch nicht fest, denn die Meteorologen rechnen mit Regen und Unwetter am Montag und am Dienstag in der kommenden Woche. Ein neuer Rekord würde am kommenden Mittwoch gebrochen, wenn es vorher nicht zu Niederschlägen beim KMI kommt.