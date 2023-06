Die flämischen Liberalen wollen Englisch als offizielle Verwaltungssprache in Brüssel einführen

Die flämischen Liberalen Open VLD sind der Ansicht, dass die heutige Sprachengesetzgebung ein Relikt aus alten Zeiten ist und damit längst an der Realität vorbeigeht. Jetzt legt die Partei einen Plan vor, mit der sie die Brüsseler Hauptstadt-Region etwas aufpeppen will. In ihren Vorschlägen zur Modernisierung finden sich auch einige Punkte, mit der die Sprachenregelung aufgefrischt werden soll. Und das bedeutet auch, dass Englisch mehr in den Vordergrund gerückt werden soll.

Im Bereich der Dienstleistung der Regionalverwaltung soll Englisch den beiden anderen Sprachen Niederländisch und Französisch ebenbürtig werden. Das soll zum Beispiel der Fall bei den Behörden und an den Schaltern der Stadt und der Region Brüssel der Fall sein. Sven Gatz, geboren und aufgewachsen in Brüssel und heutiger flämischer Landesminister für Mehrsprachigkeit und den öffentlichen Dienst, sieht das so, wie die flämische Tageszeitung De Morgen vor einigen Tagen schrieb: „Brüssel ist eine superdiverse Stadt. Drei Viertel der Einwohner haben einen nicht-belgischen Hintergrund. Dadurch wird das Englische immer mehr zu einer verbindenden Sprache.“