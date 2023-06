Gesundheitswesen in Belgien: CT- und MRT-Scans im Krankenhaus immer teurer - Drei Krankheitstage ohne Krankenschein?

Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) hat kein Verständnis dafür, dass Radiologen bei Scans in Krankenhäusern zusätzliche Eigenbeteiligung der Patienten verlangen. In immer mehr Fällen kämen auf Patienten Zusatzkosten zu, auch wenn sie nicht in die Tagesklinik aufgenommen werden oder eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben müssten. Vandenbroucke will auch erreichen, dass Arbeitnehmer einen Krankenschein erst nach drei Krankheitstagen einreichen müssen.