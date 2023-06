Großfeuer in einem Lager bei Bilzen in der Provinz Limburg

In der Wanhofstraat in Grote-Spouwen bei Bilzen in der Provinz Limburg wütete am Mittwochabend ein schweres Feuer in einer Lagerhalle. Das Feuer sorgte für eine Rauchsäule, die kilometerweit zu sehen war. Die Polizei riet dazu, die Umgebung des Brandes zu meiden und rief die Anwohner dazu auf, Fenster und Türen zu schließen und die Klimaanlagen auszuschalten.