Kreuzfahrttouristen sind in Flanderns Kunststädten immer unbeliebter

Doch die Begründung, dass die Touristen, die an Bord von Kreuzfahrtschiffen hierherkommen, zum einen für Hochdruck und Gedränge sorgen und zum anderen wenig Geld ausgeben, sind nicht die einzigen Gründe für diese doch deutliche Ablehnung. Die Hälfte der befragten Personen gibt auch an, dass diese riesigen Kreuzfahrtschiffe einen negativen Impakt auf die Umwelt haben.

Diese Schiffe stoßen CO2, Schwefeldioxyd, Stickstoff und Feinstaub aus, denn in den Häfen am Kai liegend, laufen deren riesige Diesel- oder Schwerölmotoren weiter, weil sie enorme Mengen an Energie brauchen. Das ist z.B. bei Flusskreuzfahrtschiffen weniger oder gar nicht der Fall, denn dort, wo sie in Gent, Antwerpen, Brüssel oder Zeebrügge festmachen, beziehen sie den Strom aus Anschlüssen an den Kais.

