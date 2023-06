10.000 Menschen haben sich bereits als Stammzellenspender registriert, um die 3-jährige Rachèle zu retten

Rachèle leidet an aplastischer Anämie, dem medizinischen Fachbegriff für Knochenmarkinsuffizienz. Dies hat zur Folge, dass sie zu wenig Blutzellen im Blut hat. Die Ursache dieser sehr seltenen Krankheit ist unklar, aber eine Stammzellentransplantation kann das kleine Mädchen retten.

Vor einem Monat startete die Mutter von Rachèle über verschiedene Medien einen Aufruf, um Menschen zur Stammzellenspende zu bewegen. "Meine Tochter ist jetzt vollständig auf Bluttransfusionen angewiesen. Nur ein Stammzellenspender kann ihr Leben retten. Ich rufe alle auf, sich registrieren zu lassen", sagte Rachèles Mutter Evie Landuyt gegenüber der VRT.

Die Aufrufe von Rachèles Mutter haben Wirkung gezeigt. Nach Angaben des Roten Kreuzes haben sich bereits rund 10.000 Menschen als Stammzellenspender registrieren lassen. Joachim Deman vom Flämischen Roten Kreuz sagte gegenüber VRT NWS: "Normalerweise erhalten wir ein paar hundert Anmeldungen pro Monat. Jetzt heißt es: Alle Mann an Deck. Wir werden alles so schnell wie möglich bearbeiten, aber das wird eine Weile dauern. Geraten Sie also nicht in Panik, wenn Sie nicht schnell von uns hören. Wir arbeiten auf Hochtouren."

Trotz der großen Resonanz sagt Deman, dass wir unsere Hoffnungen nicht zu hoch schrauben sollten: "Die Chance auf eine Übereinstimmung ist gering, das müssen wir realistisch sehen. Außerhalb der Familie liegt die Chance bei 1 zu 50.000, aber je mehr Menschen sich anmelden, desto größer ist die Chance, dass es eine Übereinstimmung gibt."

Diejenigen, die sich registrieren lassen, werden nicht nur Rachèle helfen. Ihre Stammzellen könnten für die Behandlung eines beliebigen Patienten auf der ganzen Welt verwendet werden.

Die Mutter von Rachèle ist dankbar für die große Resonanz auf ihren Aufruf: "Es ist fantastisch, dass all die Arbeit unserer Unterstützer, aber auch von flämischen Prominenten und Unternehmen, zu so vielen Registrierungen geführt hat", sagte Evie Landuyt am Freitagmorgen.

"Aber wir suchen immer noch nach der Nadel im Heuhaufen. Weltweit gibt es drei geeignete Spender in der Datenbank, die aber nicht spenden können, meist aus medizinischen Gründen. 3 von 41 Millionen Kandidaten".

"Es ist fantastisch, dass es so viel Resonanz gibt, aber es werden immer noch neue Registrierungen benötigt. Lassen Sie sich also weiterhin registrieren", sagte Rachèles Mutter.

Wer sich als Stammzellspender registrieren lassen möchte, kann dies über diesen Link tun.