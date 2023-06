Coming-Out des Parteichefs der flämischen Sozialdemokraten, Conner Rousseau

Am Donnerstagabend hat Conner Rousseau (30, Foto), der Parteivorsitzende von Vooruit (flämische Sozialisten), in einem freimütigen Interview auf YouTube mitgeteilt, dass er bisexuell ist und sowohl auf Frauen wie auf Männer steht. Er habe noch nie Details über seine sexuelle Orientierung mit der Öffentlichkeit geteilt, weil er in der Vergangenheit mit negativen Reaktionen zu kämpfen hatte. "Ich habe sehr lange mit mir selbst gerungen", sagt Rousseau unter anderem in dem YouTube-Video.