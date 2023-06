Polizei erwartet Verkehrsbehinderungen während des Staatsbesuchs der niederländischen Royals

In einer am Freitagmorgen veröffentlichten Erklärung der Brüsseler Polizei heißt es: "Am Dienstag, den 20. Juni, ist insbesondere in der Gegend um den Warande Park, den Paleizenplein und den Congresplein mit Behinderungen zu rechnen. Wir bitten die Autofahrer, die Umgebung zwischen 11 Uhr und 13 Uhr zu meiden. Versuchen Sie so viel wie möglich, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder mit dem Fahrrad zu fahren, vor allem in dieser Zeit. Wir empfehlen allen, die können, von zu Hause aus zu arbeiten".

Auch auf den Linien der Brüsseler Verkehrsbetriebe MIVB wird es zu Fahrplanänderungen kommen. Den Fahrgästen wird empfohlen, sich vor Antritt der Fahrt auf der Website oder der App der MIVB zu informieren.

Die Polizei warnt Autofahrer davor, in dem Viertel zu parken: "Ab dem frühen Dienstagmorgen ist das Parken im gesamten Umkreis verboten. Fahrzeuge, die dort abgestellt sind, werden abgeschleppt."

Die Polizei fügt hinzu, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.