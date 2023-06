Zwei Personen nach einem Überfall auf einen mit Drogen beladenen LKW verhaftet

Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen in der Ortschaft Elversele. Der Fahrer schoss auf die Angreifer, die versuchten, sein Fahrzeug zu kidnappen. Diese flüchteten danach zu Fuß. Die Polizei traf am Tatort ein und durchsuchte mehrere Gebäude, darunter Geschäftsräume, sowie Mülltonnen und einen Graben, um Beweise zu sammeln. In dem Graben wurde ein Schuh gefunden, der möglicherweise von einem der Angreifer stammte.

Ein Hubsteiger wurde eingesetzt, um zu prüfen, ob irgendetwas, das als Beweismaterial dienen könnte, auf die Dächer der umliegenden Gebäude geworfen worden war.

Die Staatsanwaltschaft teilt mit, dass eine Verbindung zur Drogenszene bestehe. "In dem LKW wurden einige verdächtige Gegenstände gefunden." Nach unseren Informationen wurde in einem der Container eine erhebliche Menge an Drogen sicher gestellt. Fünf große Ballen, die wahrscheinlich Kokain enthielten, wurden entdeckt. Es soll sich um Hunderte von Kilos handeln und damit möglicherweise um Drogen im Wert von mehreren Millionen.

Inzwischen sind zwei Personen festgenommen worden, die derzeit verhört werden.