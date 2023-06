Student Brecht rettet Frühchen nach Geburt in öffentlicher Toilette am Strand von De Panne

Angesichts des tiefen Eindrucks, den der Vorfall bei ihm hinterlassen hat, brauchte Brecht eine Weile, bevor er mit den Medien sprach. "Es war ein Glücksfall, dass wir in der Nähe waren. Wäre es eine Woche früher passiert, wäre die Rettungswache nicht bemannt gewesen und wir wären nicht da gewesen, um zu helfen", beginnt er seine Geschichte.

"Am Sonntagmorgen wurden wir plötzlich über einen ernsten Zwischenfall auf der öffentlichen Toilette informiert. Ich bin schnell dorthin gelaufen, und es stellte sich heraus, dass es sich um die Geburt eines Kindes handelte.“

"Als ich auf der Toilette ankam, war das Baby gerade geboren worden. Es gab kein Lebenszeichen von sich. Es war zwei Monate zu früh geboren worden. Ich begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, bis der Notarzt eintraf. Als sie wieder abfuhren, gab es einen Herzschlag und eine gute Chance, dass das Baby durchkommen würde. Der letzte Stand ist, dass das Baby noch lebt.“

Trotz der Ausbildung und der jahrelangen Erfahrung wird das, was am vergangenen Sonntag geschah, Brecht noch lange verfolgen. "Wir lernen Wiederbelebung an Puppen, aber der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist immer noch riesig. Eine echte Wiederbelebung wie diese hinterlässt einen tiefen Eindruck. Es war das erste Mal, dass ich eine Wiederbelebung durchführen musste.“

Das Letzte, was Brecht will, ist, als Held bezeichnet zu werden. "Jeder hat seinen Job gemacht. Ich möchte betonen, dass es die Arbeit des gesamten Teams war, zu dem auch ich gehöre. Während dieses außergewöhnlichen Vorfalls war die Sicherheit am gesamten Strand durch die Kollegen gewährleistet, die auf ihrem Posten blieben.“