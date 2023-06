Weniger Stickstoff: Jeder fünfte Schweinehalter akzeptiert das Rückkaufangebot der flämischen Regierung

"Das EU-Gesetz geht in die richtige Richtung"

In Bezug auf das europäische Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, das derzeit vorbereitet wird, gab die flämische Umweltministerin an, dass es nun "in die richtige Richtung" gehe. Laut Zuhal Demir hat Belgien das Gesetz in Zusammenarbeit mit mehreren anderen Mitgliedsstaaten, die ebenfalls Kritikpunkte hatten und Änderungen forderten, "gerettet". "Wir haben sehr hart an Justierungen gearbeitet, damit das Gesetz auch vor Ort anwendbar ist. Die Texte gehen in die richtige Richtung. Wir sind gerade dabei, ihre endgültige Fassung zu konsultieren".

Ministerin Demir wird Belgien am kommenden Dienstag bei den europäischen Beratungen über das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur vertreten. In der Vergangenheit hatte sie sich mehrmals geweigert, an den EU-Beratungen über Umwelt und Klima teilzunehmen. Belgien hatte sich mehrmals der Stimme enthalten, weil seine Bundesländer keinen Konsens erzielt hatten.

Es ist noch unklar, ob es nun einen gemeinsamen belgischen Standpunkt gibt. Die verschiedenen Regierungen werden am Montag zusammenkommen und versuchen, einen endgültigen Kompromiss zu erzielen.