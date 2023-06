"Cyclonudista" in Brüssel - Das traditionsreiche Nacktradeln für mehr Verkehrssicherheit

Am vergangenen Samstag nahmen wieder rund 100 entkleidete Radfahrer an der sogenannten „Cyclonudista“ teil. Diese alljährliche Tradition, die in Spanien entstand, findet in Brüssel seit fast 20 Jahren statt. Dabei fordern die nackten Radfahrer mehr Sicherheit für die „schwachen“ Verkehrsteilnehmer.