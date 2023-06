Es regnet und die erste Hitzewelle in Belgien ist zu Ende

Am Sonntag blieb die gemessene Temperatur an der Referenzwetterwarte des Königlichen Meteorologischen Instituts (KMI) in Ukkel bei Brüssel unter 25°C und damit war die 10-tägige Hitzewelle zu Ende. Am Samstagabend fing das KMI zudem auch die ersten Regentropfen auf. Dies waren die ersten Niederschläge seit 32 Tagen. Der Trockenheitsrekord von 36 Tagen ohne Regen (vom 31. März bis zum 5. Mai 2007) wurde denn auch nicht gebrochen.

Inzwischen kündigen sich aus Richtung Frankreich Niederschlagszonen und zum Teil heftige Unwetter an und das belgischen Innenministerium schaltet die Notrufnummer 1722 für nicht lebensbedrohliche Fälle frei.

Doch im Laufe der Woche gehen die Niederschläge wieder zurück und diese werden alle Voraussicht nach auch nichts gegen die allgemeine Trockenheit ausrichten können. „Die Grundwasserpegel werden nur leicht steigen“, so Prof. Patrick Willems vom Fachbereich Wasserkunde an der Universität von Löwen (KU Leuven).

Der Regen, der voraussichtlich bis Mittwoch fallen kann oder wird, ist, wie die Meteorologen ankündigen, denn auch nur eine Art Pause zwischen zwei Hitzeperioden.