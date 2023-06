"Helmut Lotti goes Metal": Legendärer Auftritt beim "Graspop Metal Meeting"

„Das war für mich das beste und größte Konzert meines Lebens“, sagte Helmut Lotti am Sonntag nach seinem Auftritt beim „Graspop Metal Meeting“ in Dessel. Vor seinem Konzert unter dem Titel „Helmut Lotti goes Metal“ sei er allerdings sehr angespannt gewesen. Danach aber war er begeistert: „Das war nicht normal, Mann! Das war unglaublich. Ich sah überall Leute auf mich zukommen, die auf den Händen der anderen schwebten...“

Lotti hielt es vor dem Konzert auch für gut möglich, dass die Leute gehen würden, doch das war nicht der Fall. Alte Fans waren da, neue Fans und auch Metalfans, die eigentlich mit dem Namen Helmut Lotti nichts anfangen konnten. Doch der ehemalige (?) Schlager- und Chansonsänger konnte alle begeistern.

Das Zelt, in dem er auftrat, musste denn auch wegen des großen Andrangs geschlossen werden. Wer nicht reinkonnte, der hörte von draußen zu und war wohl ebenfalls begeistert. Ob Helmut Lotti auf den Pfaden der härteren Rockmusik weitermacht, bleibt abzuwarten. Er hat in Dessel allerdings bewiesen, dass er auch so etwas kann… (Video hierunter).