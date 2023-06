Über 80 Aussteller aus Belgien bei der Luft- und Raumfahrtmesse in Le Bourget

Schon jetzt ist wichtige Technologie aus Belgien weltweit in der Anwendung, z.B. Bauteile für die Kampfbomber F-35 vom Rüstungsunternehmen SABCA. In Le Bourget sind auch die belgischen Luft- und Raumfahrtunternehmen ASCO Industries, Scioteq und SONACA sowie der Newcomer Sol.One mit am Start.

Neben der Verteidigungsindustrie will Flandern aber auch auf Marktlücken in der Luftfahrt setzen. In Le Bourget wird z.B. das Löschflugzeug „Seagle“ vorgestellt, dass das Startup-Unternehmen Roadfour entwickelt hat. Die Maschine, die in Paris vorerst noch in einer Computeranimation präsentiert wird (Foto unten), soll in Ostende gebaut werden, doch auch andere Standorte bewerben sich bei dem Unternehmen für den Bau des „Seagle“, der bis 2030 auf dem Markt sein soll.