Zwei Kinder kommen beim Brand einer Wohnung in Puurs-Sint-Amands ums Leben - Vater festgenommen

In Puurs-Sint-Amands in der Provinz Antwerpen ist in der Nacht zum Montag ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Dabei kamen zwei Kinder ums Leben. Ihre Mutter wurde bei dem Brand lebensgefährlich verletzt. Inzwischen steht den Schulen, in denen die Kinder eingeschrieben waren, Psychologen zur Seite, um den Vorfall zur Seite. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Vater der beiden Kinder festgenommen wurde.