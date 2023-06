Brüsseler Terrorprozess: "Salah Abdeslam ist für die Anschläge nicht verantwortlich"

Gegenüber den Geschworenen führte die Verteidigung von Salah Abdeslam an, dass dieser in diesem Prozess zu einer Symbolfigur gemacht werde, denn er sei der einzige Überlebende der Anschläge von Paris am 15. November 2015.

Doch mit den Anschlägen auf Brüssel habe ihr Mandant nichts zu tun. Seinerzeit saß Salah Abdeslam bereits in einer belgischen Zelle. Er war vier Tage vor den Attentaten in der Wohnung eines Vetters im Brüsseler Stadtteil Molenbeek nach einer Schießerei festgenommen worden (Video oben).

Man wolle nicht erreichen, dass Abdeslam entkomme, sondern, dass er einen ehrlichen Prozess bekomme, so dessen Anwältin Delphine Paci: „Wir werden also Dinge sagen, auch wenn es schwer sein wird, sich diese anzuhören und auch, wenn sie gegen die öffentliche Meinung eingehen.“

Sie rief die Geschworenen dazu auf, sich auf Fakten zu beruhen und nicht auf Emotionen. Ihr Mandant sei bereits für die Anschläge von Paris verurteilt worden und zwar zu schwer. Er bekam dort Lebenslänglich ohne die Möglichkeit, von vorzeitiger Haftentlassung profitieren zu können.