Brüssels Regionalregierung einigt sich mit Bauverband auf Partnerschaft zum Zurückdrängen von Staus und Schadstoffen

In der Region Brüssel-Hauptstadt hat sich erwiesen, dass die logistischen Aktivitäten des Bausektors für 20 % des LKW- und Frachtverkehrs verantwortlich sind und für 30 bis 50 % der hier eingesetzten Lieferwagen. Das sorgt dafür, dass dieser Sektor wesentlichen Anteil an den Staus, an der Umwelt- und Luftverschmutzung und am Ausstoß von Treibhausgasen hat. Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang auch die Lärmbelästigung durch den Frachtverkehr, die vielen Baufahrzeuge und die Bautätigkeit.

Brüssel plante deshalb, sich mit den Baufirmen an einen Tisch zu setzen, um das Problem in den Griff zu bekommen und um nachhaltiger zu werden. „Der Bausektor ist ein sehr spezifischer Sektor. Darum suchten wir einen Partner mit Expertise und Glaubwürdigkeit in diesem Bereich. Den haben wir in Embuild gefunden“, sagte Elke Van den Brandt (Groen), Brüssels Regionalministerin für Mobilität und öffentliche Arbeiten gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ.

Mit dieser Zusammenarbeit werde man die Unternehmen dazu ermutigen, in Sachen Mobilität Entscheidungen zu treffen, um Staus und Unfälle zu vermeiden und um die Umweltverschmutzung zu verringern, so die niederländischsprachige Grüne. Konkret soll Embuild den Unternehmen dazu beratend zur Seite stehen, wenn es um Fragen von Logistik und Mobilität geht.