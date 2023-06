Niederländisches Königspaar zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Belgien

Das niederländische Königspaar wurde anschließend am Platz der Paläste von König Philippe und von Königin Mathilde begrüßt. Dies ist ein besonderer Besuch, denn es ist ein Besuch nicht nur bei guten Nachbarn, sondern auch bei Freunden. Und nicht zuletzt sind beide Königinnen gerade 10 Jahre lang auf dem Thron. Mathilde (50) und Maxima (52) sind übrigens Altersgenossinnen.

Der royale Besuch aus den Niederlanden wird drei Tage lang in Belgien unterwegs sein. An diesem Dienstag besuchen Willem-Alexander und Königin Maxima in Brüssel u.a. das Parlament und das Rathaus. Am Mittwoch geht es dann in die Wallonie zum Besuch eines Wissenschaftszentrums und am Donnerstag ist Flandern dran, genauer Antwerpen. Dort werden der Hafen und das Museum für Schöne Künste besucht.

In ihrem Gefolge reisen aber auch 9 niederländische Ministerinnen und Minister mit sowie zahlreiche Unternehmer und Geschäftsleute. Damit wird nicht nur die Freundschaft zwischen beiden Königreichen unterstrichen, sondern auch die Partnerschaft zwischen Belgien und den Niederlanden auf politischer und wirtschaftlicher Ebene.