Der belgische Zoll beschlagnahmt 30 Millionen gefälschte Zigaretten

Ermittler der belgischen Zollbehörde haben am Montag in Waregem und in Elverdinge bei Ypern in Westflandern in zwei Lagerhallen rund 30 Millionen gefälschte Zigaretten entdeckt und beschlagnahmt. Daneben fielen ihnen auch 10 Tonnen unverschnittenem Tabak und leere Verpackungen für Zigaretten in die Hände. Die Ware war wahrscheinlich für den britischen Markt bestimmt.