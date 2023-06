EU-Umweltminister einigen sich auf Natur-Wiederherstellungsgesetz - Belgien enthielt sich der Stimme

Flanderns Umweltministerin Zuhal Demir (N-VA, Video oben), die dem Timmermans-Gesetz zuerst ebenfalls nicht geneigt war, die ihre Meinung nach Kompromissen aber änderte und die Belgien jetzt vertrat, sagte im Vorfeld der Abstimmung, dass es nicht so viel ausmachen würde, dass sich Belgien in Luxemburg enthalte, denn es würde trotzdem eine Mehrheit bei ihren europäischen Kollegen geben.

Jetzt können also die EU-Mitgliedsländer mit diesem Gesetz mit dem EU-Parlament arbeiten und verhandeln, allerdings muss dieses den Regelungen vor zustimmen. Das war schon in der vergangenen Woche in erster Lesung gescheitert, weil sich zu viele Länder und Regierung vorerst noch querstellten und die Abstimmung verschoben werden musste.