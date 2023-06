Ist die Steuerreform in Belgien auf der Zielgeraden? Finanzminister plädiert für 0% MWS auf Grundnahrungsmittel

Bundesfinanzminister Vincent Van Peteghem (CD&V, Foto) ist im Rahmen der derzeit verhandelten Steuerreform Fürsprecher einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Basislebensmittel, wie Brot, Milch oder Einer auf 0 %. Damit will er seine Projekte zu einer allgemeinen Steuerreform in Belgien unterstreichen. Das Regierungskabinett verhandelte dieses Thema bereits am vergangenen Wochenende und will bis Mittwoch eine Einigung auf dem Tisch haben.