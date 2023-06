Schlechte Stimmung bei den Roten Teufeln: Beleidigter Thibaut Courtois

Schweres Spiel

Jetzt hofft Tedesco, dass das Estlandspiel am Dienstagabend nicht unter dieser Situation leidet. Bei den Roten Teufeln herrschte schon eine gespannte Atmosphäre bei der WM in Katar und auch hier sorgte Courtois für schlechte Stimmung, weil er auch seinerzeit zu wenig Respekt gegenüber seiner Person und seinen Leistungen fühlte.

In der EM-Qualifikationsgruppe F steht für die Roten Teufel nach dem 0:3 gegen Schweden und dem 1:1 gegen Österreich in Tallin gegen Estland die dritte Partie an. Gegen die Esten müsste ein Sieg her, denn Belgien steht in der Tabelle derzeit mit 4 Punkten als Zweiter hinter den Österreichern (7 Punkte) und vor Schweden (3), Estland (1) und Aserbeidschan (1). Die Esten sind kein leichter Gegner. Belgien hat vor 14 Jahren einmal gegen diese Mannschaft verloren…