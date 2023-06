TUI tauft neue Maschine auf den Namen "Flanders" - "Stilles" Flugzeug speziell für Antwerpen

Die Fluggesellschaft TUI hat ein neues Flugzeug in Betrieb genommen, das speziell für den Antwerpener Flughafen in Deurne angeschafft wurde. Aus diesem Grunde wurde die Maschine auf den Namen „Flanders“ getauft. Das Flugzeug ist eine Embraer E2, die ein besonders geräuscharmes Triebwerk aufweist. Insgesamt will TUI für Antwerpen 3 Maschinen dieses neuen Typs anschaffen und damit ältere und lautere Flugzeuge ersetzen. Inzwischen läuft in Antwerpen ein Prozess gegen den Flughafen, der sich teilweise auf landwirtschaftlichem Gelände befinden soll.