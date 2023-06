Bergbaumuseum: Eine alte Zechenlok kommt heim nach Beringen

Diese feuerlose Dampflokomotive war zwischen der Zeche in Beringen und dem Kohlenhafen von Tervant am Albertkanal zwischen 1950 und 1965 unterwegs. Jahrelang stand sie vergessen in einem Schuppen der belgischen Bahn in Löwen (Flämisch-Brabant), wo sie dem Verfall preisgegeben war (Foto oben).