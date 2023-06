EM-Qualifikation: Rote Teufel besiegen Estland mit 0:3 in einem wenig spannenden Spiel

Nach dem 1:1 gegen Österreich am vergangenen Wochenende und den Querelen um Starkeeper Thibaut Courtois trat die belgische Fußball-Nationalmannschaft am Dienstagabend in Tallin gegen Estland an. Diese Begegnung in der Qualifikation zur EU im kommenden Jahr konnten die Roten Teufel mit 0:3 für sich entscheiden, doch ein brillantes Spiel legten sie dabei nicht wirklich hin.