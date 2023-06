Kommt im Herbst eine 5. Corona-Impfung? Wenn ja, mit welchem Impfstoff?

Schon vor dem Beginn des Sommers denkt man in Gesundheitskreisen in Belgien an einen Herbstbooster für die Coronaimpfung. Dass es eine weitere Impfkampagne geben soll, steht bereits mehr oder weniger fest, doch dazu muss der entsprechende Impfstoff noch den Viren abgepasst werden, die derzeit kursieren, meldeten die Blätter des Mediahuis-Verlags in dieser Woche.