Premier De Croo gab seine Zustimmung für die Einladung der Iraner nach Brüssel

In der Diskussion zu der umstrittenen Einladung einer hochrangigen iranischen Delegation zum „Brussels Urban Summit“, einer Bürgermeisterkonferenz zum Thema Städtebau, steht jetzt auch Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) in der Kritik. Er gab jetzt an, Bundesaußenministerin Hadja Lahbib (MR) die Zustimmung gegeben zu haben, den Iranern Einreisevisa zu erteilen: „Wir wollten so einen diplomatischen Zwischenfall verhindern.“ De Croo und Lahbib standen am Nachmittag im parlamentarischen Ausschuss für Auslandsangelegenheiten den Abgeordneten Rede und Antwort.