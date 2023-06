Tag 2 des Staatsbesuchs des niederländischen Königpaars in Belgien

Der erste Besuchstag von König Willem-Alexander und Königin Maxima in Belgien ist am Dienstag nach einen Bad in der Menge auf den Großen Markt in Brüssel mit einem Staatsbankett auf Schloss Laken zu Ende gegangen. Gastgeber König Philippe und Königin Mathilde hatten dazu rund 100 Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft eingeladen. Am zweiten Tag besuchten die beiden Königinnen die Königliche Musikkapelle in Waterloo.