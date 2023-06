Warnstufe "Code Orange" bis "Rot": Unwetterwarnung für den Osten Belgiens am Donnerstag

Im wallonischen Landesteil können die Niederschläge also wesentlich heftiger werden. Für die Provinzen Lüttich und Luxemburg werden bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter vor vorausgesagt. Lokal kann das sogar bis zu 100 Liter werden, so das KMI, das kurzfristig auch „Code Rot“ erlassen kann (siehe oben). Computermodelle rechnen sehr lokal mit 100 bis 115 Litern…

Die Möglichkeit, dass so etwas passieren kann, ist klein, aber nicht unmöglich, so der Meteorologe Davis Dehenauw (KMI) gegenüber VRT NWS: „Wir geben neben dem realistischen Modell auch das pessimistischste Modell aus, aber das Basisszenario für die Region bleibt ‚Code Orange‘.“ Schwere Überschwemmungen werden aber nicht erwartet."

Präventive Maßnahmen

An den Stauseen von Eupen und Gileppe in Ostbelgien sowie am Ry de Rome in der Provinz Namür wurde am Donnerstag präventiv mehr Wasser abgelassen, als normalerweise. Dadurch senkt sich der Pegel dort etwas. In den Voeren und in Herk-de-Stad in der Provinz Limburg wurden Sandsäcke verteilt, um Häusern und Wohnungen direkt an den vorbeifließenden Flüssen abzusichern. Überall hier haben die Überschwemmungen von Juli 2021 ihre Spuren hinterlassen… Auch einige Ortschaften in Flämisch-Brabant gehen so vor, z.B. Oud-Heverlee und Glabbeek.

Inzwischen sorgten Schlammlawinen nach heftigen Schauern dafür, dass die Autobahn E42 zwischen Namür und Lüttich auf Höhe von Fernelmont zeitweise unterbrochen war. Einige Straßentunnel liefen voll Wasser. Auch auf kleineren Straßen war der Verkehr zeitweise vor allem in der Provinz Namür gestört. Bis zum späten Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr in dieser Provinz vor allem in den Zonen Couvin, Beauraing, Floreffe, Rochefort und Namen dutzende Male ausrücken.

Im Laufe des späten Nachmittags und des frühen Abends zog sich der Himmel auch im Osten des Landes zu… Für alle lediglich materiellen und nicht lebensbedrohlichen Notfälle hat das belgische Innenministerium die Notrufnummer 1722 frei geschaltet.