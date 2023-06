Der ikonische Wasserturm in Denderleuw ist von Abriss bedroht

Mario Cobbaert aus Denderleeuw betreibt eine Facebookseite mit dem Titel „Denderleeuw Positif“ und hier fanden sich seit der Ankündigung im Februar, dass der Wasserturm definitiv abgerissen werden soll, zahlreiche Berichte von Bürgern der Stadt, die dies nicht zulassen wollen. Cobbaert initiierte damals eine Petition, denn „den Wasserturm sehen ist für die Leute in Denderleeuw nach Hause kommen.“

Weil dieser Turm so groß ist und die Stadt überragt und prägt, hängen die Menschen an ihm. Das sagte auch Mario Cobbaert gegenüber der flämischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws vor einigen Wochen: „Der Wasserturm ist ein Erkennungszeichen. Man fährt in Dendermonde ein und man sieht ihn. Ich halte diesen Turm persönlich, ähnlich wie viele andere hier, in dieser Hinsicht für wichtiger als die Kirche. (…) Darum habe ich die Petition ‚Lasst die Eisenbahn wissen, dass wir unseren Wasserturm behalten wollen‘, lanciert.“

Noch steht der Wasserturm von Dendermonde. Ob die Petition gegen seinen Abriss mehr Erfolg hat, als das Bestreben der Stadtverwaltung. 2025 würde er 100 Jahre alt werden…