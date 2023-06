"Gut bewahrtes Skelett": Sarg aus Blei aus dem 14. Jahrhundert in Brügge geöffnet

In Brügge haben Archäologen einen Sarg aus Blei geöffnet, der bei den Bauarbeiten zu einem neuen Kulturzentrum entdeckt wurde, wo sich früher einmal die Eeckhout-Abtei befunden hat. Der Sarg stammt aus dem 14. Jahrhundert, doch das Skelett ist noch gut erhalten. Wer aber der Verstorbene aus dem bleiernen Sarg ist, muss noch erforscht werden. „Ich erwarte, dass wir in etwa einem Jahr wissen, der das ist“, so der Archäologe Dieter Verwerft, der allerdings schon eine gewisse Vorahnung hat. Auch in Vilvoorde in Flämisch-Brabant wurden Skelette aus dem 14. Jahrhundert bei Bauarbeiten entdeckt.