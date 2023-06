Im Gallo-Römischen Museum in Tongeren kann man auch Latein lernen

„Wir möchten, dass sich die Leute einmal auf eine andere Art und Weise mit der römischen Zeit auseinandersetzen“, so Jasper Feucht vom Gallo-Römische Museum in Tongeren, „denn im Museum erzählen wir die Geschichte der Menschen in der Vergangenheit anhand von archäologischen Gegenständen. Doch die Sprache ist natürlich auch wichtig. Sprache ist ein direktes Tor in die Vergangenheit - Wörter, Texte, Geschichten, die die Menschen vor 2.000 Jahren aufgeschrieben haben.“

Der zehnteilige Lateinkurs richtet sich an Erwachsene und an Jugendliche ab 16 Jahren: „Wir zielen vor allem auf Leute ab, die noch nie mit Latein in Kontakt gekommen sind oder die das vor vielen Jahren vielleicht einmal gelernt haben“, so Feucht gegenüber VRT NWS: „In 10 Wochen können die Kursteilnehmer die Basisgrammatik lernen und sie sollen lernen, vereinfachte aber authentische lateinische Texte zu lesen.“