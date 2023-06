"Iran-Gate": Die Haltung von Außenministerin Lahbib ist in der eigenen Mehrheit umstritten

Doch hier gab es keinen Konsens zur Position der Außenministerin. Auch hier wirft man ihr vor, alle Schuld auf den zurückgetretenen sozialistischen Brüsseler Staatssekretär für Städtebau Pascal Smet (Vooruit/one.brussels) und die Brüsseler Regionalregierung abzuschieben, die die Iraner zum „Brussels Urban Summit 2023“ eingeladen hatten.

Keine Schuldeinsicht

Lahbib trage zumindest eine gewisse Mitschuld, denn Visa werden über das belgische Außenministerium vergeben, so die Kritik in der Koalition. Beobachter stellen fest, dass Hadja Lahbib am Mittwoch im Parlament keine gute Figur abgegeben hat, denn sie zeige keinerlei Schuldeinsicht. Damit habe sie sich selbst geschadet und der Sache einen Bärendienst erwiesen. Die Opposition im belgischen Bundesparlament fordert denn auch weiter ihren Rücktritt.

Um ihr Fell zu retten, müsse sie auf die Knie gehen und Schuldeinsicht zeigen, wie am Donnerstag in einigen Tageszeitungen bemerkt wird, denn sonst sei ihre Position in der Regierung De Croo nicht mehr lange zu halten. Schon jetzt ist dies zu einer Regierungskrise ausgewachsen und die Frage lautet, wie lange Premier De Croo an ihr festhalten kann. Am Donnerstag steht eine Fragestunde zum Thema Iran und die umstrittene Visaerteilung.