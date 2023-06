Luc Terlinden ist der neue Erzbischof der Römisch-Katholischen Kirche in Belgien

Nach dem Kardinal Jozef De Kesel Papst Franziskus schon vor einem darum gebeten hatte, einen Nachfolger für ihn zu bestimmen, ernennte dieser dessen rechte Hand, Luc Terlinden zum neuen Erzbischof. Der Kardinal freute sich über die Entscheidung des Papstes im Vatikan: „Ich bin Papst Franziskus sehr dankbar dafür, dass er das Erzbistum diesem guten und fähigen anvertraut. Die Herausforderungen sind groß, doch groß ist auch die Kraft der Einfachheit und der Brüderlichkeit, die unserem neuen Erzbischof so eigen sind.“

Die Weihe zum Erzbischof für Terlinden erfolgt am Sonntag, den 3. September um 15 Uhr in der Sankt-Rombouts-Kathedrale in Mechelen. Diese Zeremonie wird Kardinal Jozef De Kesel dann leiten.