Björn Anseeuw (N-VA), der Schöffe für die städtischen Gebäude von Ostende, nennt den „Kursaal“ eine Marke in der Stadt, „zentral am Deich gelegen, ein prächtiges Vorbild modernistischer Baukunst und ein einmaliges Gesamtkunstwerk. Dekoration und bildende Kunst bilden ein Ganzes mit der Architektur.“

So oder so ähnlich sieht dies auch Els Degryse, eine Mitarbeiterin des Hauses seit 20 Jahren. Sie schloss gerade ihr Studium auf dem zweiten Bildungsweg ab mit einer Masterarbeit über die Kunst im „Kursaal“. Dazu tauchte sie tief in das 90 Kisten umfassende Archiv zu Architekt Léon Stynen im Flämischen Institut für Architektur: „Es ist dem Architekten Stynen nirgendwo anders so gut gelungen, Kunst in ein Gebäude so zu integrieren, wie in Ostende.“

Paul Delvaux fertigte im „Kursaal“ sein erstes und gleich ein gigantisches Fresko für das Casino, Marc Mendelson nutzte eine Farbpistole für sein Werk und George Grard schuf „Die See“, besser bekannt als „Dikke Matille“. In der Kunstgeschichte etwas untergegangen sind allerdings die wunderbaren Glasrahmen von Emy De Cock und die Keramikskulpturen von Iris Jasinski. Mehr zur Kunst im „Kursaal“ bietet die Webseite „Kursaalkunst“ (in NL, FR und EN).

Die Kunstwerke im „Kursaal“ wurden zwischendurch stets restauriert und gut unterhalten und sollen bald in einer Ausstellung zu sehen sein. Und es soll zu weiteren Kunstausstellungen kommen.

