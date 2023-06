Sabca unterzeichnet millionenschweren Rahmenvertrag mit Lockheed Martin als Zulieferer für die F-35

Sabca-CEO Jongen unterzeichnete diesen Rahmvertrag auf der internationalen Luftfahrtmesse SIAE in Le Bourget gemeinsam mit dem Lockheed Martin-Vizepräsidenten Randy Howard. Falls es zu einer definitiven Unterzeichnung kommt, dann werden die Bauteile für die F-35-Flügel am Sabca-Standort in Lummen in der Provinz hergestellt.

Sabca soll diese Bauteile auf Basis einer neuen Technologie für Verbundwerkstoffe herstellen. Dabei geht es konkret um den Bereich der Unterseite der F-35-Tragflächen. Diese Bauteile werden danach in eines der Montagewerke von Lockheed Martin in den USA, in Italien oder in Japan geliefert, um dort an die Maschinen montiert zu werden.

Auch die belgische Luftwaffe wird mit F-35-Kampfbombern beliefert, denn unser Land bestellte schon 2018 34 dieser Jets im Wert von 3,6 Mia. €. Eine Vorbedingung der belgischen Bundesregierung war damals, dass die belgische Rüstungsindustrie Zulieferverträge für den Bau dieser Maschinen bekommt. Ein erster Schritt ist dazu jetzt gesetzt worden.