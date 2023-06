Der Sommer ist im Land: Das kommende Wochenende wird sonnig und sehr heiß (30°C)

Das Wetter am Freitag ist wechselhaft, wobei sich sonnige Abschnitte mit Wolken abwechseln. Vereinzelt kommt es zu Regenschauern. Diese werden jedoch nur kurz und örtlich begrenzt sein. Die Temperaturen erreichen 20°C an der Küste und 25°C im Landesinnern. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 10°C bis 15°C.

Am Samstag wird es im Landesinneren sonnig, aber im Laufe des Nachmittags können sich in einigen Gebieten Wolken bilden. Die Höchsttemperaturen erreichen 22°C in den Küstengebieten und in den Ardennen und zwischen 26°C und 27°C im Landesinnern.

Der Sonntag wird sonnig und warm mit Temperaturen zwischen 25°C und 30°C. Der Wind weht schwach bis mäßig. In der Nacht zum Sonntag könnte eine Gewitterfront vor allem im Norden Belgiens Regen bringen.

Am Montagmorgen kann es vor allem im Nordosten des Landes zu weiteren Regenfällen kommen. Später am Tag bleibt es bewölkt und im Allgemeinen trocken. Der Wind ist in allen Gebieten mäßig, außer an der Küste, wo er recht stark sein kann. Es wird weniger warm mit Höchsttemperaturen zwischen 19°C und 23°C.