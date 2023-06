Große illegale Zigarettenfabrik in Heist-op-den-Berg ausgehoben

Zollbeamte haben am Donnerstag eine illegale Zigarettenfabrik in Heist-op-den-Berg in der Provinz Antwerpen ausgehoben. Das Bundesfinanzministerium bestätigte eine entsprechende Meldung der Tageszeitung Het Laatste Nieuws. Zwölf Personen, die vor allem aus Rumänien und Moldawien stammten, wurden festgenommen.