Ist die belgische Bundesregierung noch zu retten?: Regierungskrise dominiert Zeitungskommentare

Premier De Croo hat gestern erneut erfolglos versucht, die Bombe zu entschärfen, kommentiert Het Nieuwsblad. Dass ihm das als Regierungschef nicht gelungen ist, lässt das Schlimmste befürchten. Er hat selbst versucht, Lahbib telefonisch zu einem Kniefall zu bringen. Die Antwort: Geht nicht wegen Parteipräsident Bouchez. Das ist ein ausgestreckter Mittelfinger von Bouchez in Richtung De Croo. Der x-te. De Croo ist zum Spielball seiner Koalitionspartner geworden, vor allem der frankophonen. Wir reden von einem offenen Krieg mit einem Premier, der einsam und wider besseres Wissen mit seiner weißen Fahne im Niemandsland steht, aber nicht die Mittel hat, um den Konflikt zu lösen. Er hat das Schicksal seiner eigenen Regierung nicht mehr in der Hand, befürchtet Het Nieuwsblad.

Offensichtlich sind der OpenVLD acht Prozent in den Umfragen noch immer zu viel, sinniert De Standaard. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass ihre Fraktion in der Kammer Hadja Lahbib nach ihrem desaströsen Auftritt weiter das Vertrauen schenken will. Deren Verhalten war schlicht ein Skandal: Wie eine Wetterfahne hat sie ihre Position wieder und wieder angepasst. Und wenn ihr die sachlichen Argumente ausgingen, holte sie eben die Emotionen raus. Als Außenministerin legt Lahbib auch einen merkwürdigen Mangel an diplomatischem Gespür an den Tag. Sie wirkt wie eine Alice im Wunderland, die nur nachplappert, was ihr Vorsitzender ihr einflüstert, dem sie ja tributpflichtig ist. Und De Croo erinnert immer mehr an den Verkäufer aus dem berühmten Monty-Python-Sketch "Der Papagei ist tot". Während sich der Kunde beschwert, dass ihm ein toter Vogel angedreht worden ist, wird der Verkäufer nicht müde, ihn als springlebendig darzustellen, giftet De Standaard. (Quelle: brf)