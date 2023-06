Trotz Klimazielen, Telearbeit und mehr Radverkehr zur Arbeit: Stauzahlen brechen Rekorde

In den letzten Monaten gab es zahlreiche Erfolgsmeldungen. Laut einer Studie über die Mobilität in Flandern nutzen wir zum ersten Mal für alle unsere Fahrten das Auto deutlich weniger (60 Prozent der Gesamtzahl der Fahrten). Beim Pendeln benutzen 62 Prozent der Flamen immer noch das Auto, aber inzwischen nutzen bereits 22 Prozent das Elektrofahrrad. Das Pendeln mit dem Fahrrad hat seit 2005 sogar um 80 Prozent zugenommen.

Und dennoch steigt die Zahl der Staus weiter an. Der Mai 2023 war der verkehrsreichste Mai-Monat aller Zeiten und sogar der drittstärkste in absoluten Zahlen aller gemessenen Monate und Jahre, nach Juni 2019 und Oktober 2021. Wirklich verlässliche Messungen hat die Verkehrszentrale sowieso erst seit 2011. Die ersten strukturellen Staus in Belgien traten 1986 auf, waren aber bei weitem nicht so lang wie im Jahr 2011.