Vater der beiden Kinder, die bei einem Brand ums Leben kamen, bleibt einen Monat länger in Haft

Wie genau das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Doch schon bald geriet der Vater der beiden Kinder - der Ex-Partner der Frau - ins Visier der Polizei. Es dauerte einige Zeit, bis die Polizei ihn nach dem Brand erreichen konnte. Außerdem stellte sich heraus, dass er sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Nähe der Wohnung der Mutter aufhielt. Außerdem soll er kurz vor dem Ereignis damit gedroht haben, das Haus in Brand zu stecken.

Vor diesem Hintergrund beschloss der Ermittlungsrichter vor einigen Tagen, den Mann wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung in einem bewohnten Gebäude mit Todesfolge zu verhaften. Er selbst streitet die Tat ab. Die zuständige Strafkammer hat den Haftbefehl verlängert. Er wird also noch mindestens einen Monat in Haft bleiben.

Sein Anwalt hat dem nicht widersprochen. "Es ist logisch, dass in einem solchen Fall eine Menge Ermittlungen durchgeführt werden müssen. Wir sind erst vier oder fünf Tage nach der Tat, es ist logisch, dass noch nicht alles bekannt ist. Wir warten ab, was noch kommt", sagte der Anwalt des Mannes, Bart Vosters.

Der Mann ist noch nicht erneut vernommen worden, zum Beispiel zu einer von ihm verschickten Droh-SMS. "Dazu kann ich mich nicht äußern. Aber man wird ihn sicherlich damit konfrontieren", meint Vosters.