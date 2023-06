Verstärkte Polizeikontrollen am 16. Wochenende ohne Alkohol und Drogen am Steuer

Zum 16. Mal veranstalten die Bundesverkehrspolizei und die lokalen Polizeidienststellen ein "Wochenende ohne Alkohol und Drogen am Steuer". Diese Kontrollaktion beginnt am heutigen Freitag um 18:00 Uhr und endet am Montag um 6:00 Uhr morgens. Bei der letzten Ausgabe im Januar standen 1,62% der kontrollierten Fahrer unter Drogeneinfluss.