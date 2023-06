YouTuber Acid wird von einem ehemaligen Mitglied des Studentenclubs Reuzegom vor Gericht zitiert

Nathan Vandergunst (Foto), der auf YouTube als Acid bekannt ist, muss am 7. September vor dem Strafgericht in Brügge erscheinen. Er wurde am Donnerstag von einem ehemaligen Mitglied des Leuvener Studentenclubs Reuzegom sowie vom Restaurant von dessen Eltern vor Gericht zitiert, wie deren Anwalt Wim De Colvenaer bestätigte. Acid muss sich unter anderem wegen Diffamierung im Internet und dem online Teilen von persönlichen Daten verantworten.