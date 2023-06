Ist die belgische Filmindustrie wirklich im Brüsseler Stadtviertel Molenbeek entstanden?

Alfred Machin wohnte all die Jahre, in denen er in Brüssel tätig war, am Gentse Steenweg, wo er offenbar ein hohes Ansehen genießen konnte. Überhaupt war er in Brüssel sehr beliebt, denn er ließ speziell für die belgische Hauptstadt Filmkopien mit Untertiteln im Brüsseler Dialekt anfertigen. Und nicht selten traten Brüsseler auch als Statisten in seinen Streifen auf.

Filme drehen war am Anfang der Film- und Kinokultur in Belgien Sache von Hobbyfilmern. Doch Machin veränderte die Filmlandschaft durch seine professionell produzierten Streifen und seine Komödien und Sozialdramen. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 kam der Film „Vervloekt zij den oorlog“ heraus, zu Deutsch „Verflucht sei der Krieg“.

Dieser Film erzählt die Geschichte von zwei fiktiven und verfeindeten Nachbarländern. In diesem Streifen kamen bereits Kriegsflugzeuge vor, die es in diesem Sinne damals noch nicht gab. Der Film erwies sich als prophetisch, denn nur wenige Wochen, nachdem er in die Kinos kam, brach der „Große Krieg“ aus. Machin ging zurück nach Frankreich und kam nicht wieder nach Brüssel zurück.

