Die Belgian Cats sind Basketball-Europameister

Die Belgian Cats waren bei dieser Europameisterschaft in Israel und Slowenien zum ersten Mal überhaupt in ein Finale gekommen, nach dem sie mehrere dritte Plätze in der Vergangenheit gewinnen konnten. Nach dem Sieg über Frankreich im Halbfinale mussten Emma Meesseman und ihr Team in Ljubljana gegen Spanien antreten und in der Anfangsphase gerieten die Belgierinnen früh ins Hintertreffen.

Nach dem ersten Viertel stand es 12:15 für die Spanierinnen und auch das zweite Viertel ging aus belgischer Sicht daneben. Zur Pause stand es 25:32 für Spanien. Noch schlimmer wurde es im dritten Viertel und der Rückstand belief sich bei 38:48 zeitweise auf 10 Punkte.

Doch dann rafften sich die Belgian Cats auf und schlugen zurück. Das Pass- und Zuspiel wurde besser und es wurden Punkte gemacht. Am Ende gewannen sie diesen Durchgang mit 18:16 und standen beim 43:48 nur noch 5 Zähler zurück.

