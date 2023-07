Immer mehr Belgier fahren zum Einkaufen nach Frankreich

Vor allem Frankreich scheint hier voll im Trend zu liegen, denn im Vergleich zum ersten Quartal 2022 stieg das Einkaufsvolumen von belgischen Kunden in unserem westlichen Nachbarland um 43,44 % und im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 um 69,29 %. Lauf GfK und Comeos zieht es die meisten Landsleute in Frankreich in die Warenhäuser und Supermärkte, wie z.B. Auchan.

Im vergangenen Jahr kauften belgische Kunden in den Nachbarländern Frankreich, Luxemburg, Deutschland und Niederlande für 688 Mio. € ein. Im Jahr davor lag dieses Einkaufsvolumen noch bei 426 Mio. €. Diese Zahlen betreffen nur die Einkäufe vor Ort. Theoretisch kommen noch die Online-Anschaffungen bei ausländischen Webshops hinzu…

Die Preisunterschiede zwischen Supermärkten in Belgien und in Frankreich sind recht groß und die belgischen Märkte beklagen sich über den Verlust an Kunden. Sie teilen dazu mit, dass sie nicht alle steigenden Kosten in ihrem Sektor an die Kunden weitergeben können und doch sind hier die Preise höher als in Frankreich.