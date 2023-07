"Iran-Gate" und Koalitionsstreit: Außenministerin Lahbib entschuldigt sich - Reicht das?

Lahbib - die aus diesem Grunde übrigens nicht zum EU-Außenministertreffen zur Lage in Russland nach Luxemburg gefahren war - musste sich am späten Montagnachmittag nun schon zum dritten Mal in dieser Affäre vor dem Ausschuss für Auslandsangelegenheiten in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments verantworten.

In der ersten entsprechenden Sitzung schob sie die Schuld auf die Brüsseler Regionalregierung bzw. auf den inzwischen aus diesem Grunde zurückgetretenen Staatssekretär für Städtebau, Pascal Smet (Vooruit/one.brussels).

Letzte Woche gab sie die Vermeidung diplomatischer Probleme mit dem Iran als Grund an (bezüglich der Verhandlungen zum Austausch eines in Belgien verurteilten iranischen Diplomaten/Terroristen gegen den Belgier Oliver Vandecasteele), wobei sie von Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) unterstützt wurde.

Keine der bisherigen Erklärungen, Gründe und Entschuldigungen konnten ihre Koalitionspartier und erst recht nicht die Opposition im belgischen Bundesparlament zufriedenstellen. Bundesjustizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) sagte dazu am Montagmorgen gegenüber VRT NWS: „Sie muss mit Vollständigkeit, mit Demut und mit Selbstkritik aufwarten.“

Doch ein Kniefall war das jetzt nicht unbedingt. Sie habe absolut nicht bewusst Informationen vorenthalten wollen, so Lahbib im Ausschuss: „In der Diplomatie und wenn Leben auf dem Spiel stehen, ist Diskretion an der Tagesordnung. Ich bin mit meiner Verantwortung als Ministerin bewusst. Ich muss Entscheidungen treffen, die einen direkten Einfluss auf uns haben, doch ich weiß, dass ich zu keiner Zeit unsere Sicherheit verwahrlost habe.“